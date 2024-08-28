Крымские аграрии убирают урожай яблок

Аграрии Крыма приступили к массовой уборке яблок. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
Урожай яблок хороший, несмотря на то, что погода к этому не располагала. Всего сельхозтоваропроизводителям Республики Крым в текущем году предстоит убрать яблок с площади 4,5 тысяч гектаров. Наибольшие площади под данной культурой находятся в Красногвардейском, Бахчисарайском, Нижнегорском и Симферопольском районах. В прошлом году было убрано 126,3 тысячи тонн яблок с площади 4,3 тысячи гектаров. На сегодняшний день убрано 8,8 тысяч тонн яблок летних сроков созревания с площади порядка 360 гектаров. Уборка продолжится до ноября месяца, — рассказала врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
По словам Алиме Зарединовой, в настоящее время Минсельхоз уделяет особое внимание развитию отрасли садоводства. За последние 5 лет площадь яблоневых садов в Крыму увеличилась почти на 4 тысячи гектаров. В основном — это сады интенсивного и суперинтенсивного типа. Наиболее востребованные сорта в Республике Крым: Целесте, Мелба, Мантет, Ева, Гала, Голден Делишес, Джонаголд, Пинк Леди.
Со стороны министерства сельского хозяйства Республики Крым – это системная господдержка отрасли, в 2024 году сумма выделенных бюджетных ассигнований составила 434,3 миллионов рублей возмещению подлежит до 80 % затрат сельхозтоваропроизводителя в соответствии с проектом на закладку многолетних плодовых насаждений. В частности, в рамках «стимулирующей субсидии» предоставляется поддержка на закладку многолетних насаждений, включая приобретение посадочного материала, шпалерных конструкций, противоградовой сетки для интенсивных садов, — подчеркивает врио министра сельского хозяйства.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма