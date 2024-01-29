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ские экологи на выставке «Россия» в Москве провели мастер-класс «Вырасти своё дерево»   

Крымские экологи на выставке «Россия» в Москве провели мастер-класс «Вырасти своё дерево»   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 21:52 29.01.2024

Сотрудники минприроды Крыма провели мастер-класс «Вырасти своё дерево» на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Попробовать свои силы мог любой желающий, как взрослый, так и ребенок. Каждому участнику выдали специальный набор: грунт, лопатку, дренажный материал,стакан, семена для посева, воду и дневник наблюдения за растением.

Крымские экологи на выставке «Россия» в Москве провели мастер-класс «Вырасти своё дерево»   

На дно стакана высыпается дренажный материал, поверх него — грунт. Далее необходимо сделать лопаткой небольшое углубление и положить туда семена сосны крымской. После нужно присыпать грунтом и уплотнить, — раскрыли «секреты» экологи и дали несколько рекомендаций по уходу за растением. — Дома стакан с семечком нужно поместить на подоконник и накрыть пленкой, периодически поливать, бережно рыхлить и ожидать всходов.

Крымские экологи на выставке «Россия» в Москве провели мастер-класс «Вырасти своё дерево»   

Такой мастер-класс – уникальная возможность приобрести опыт по посеву семян лесных культур в грунт, провести уходные мероприятия и получить саженец для посадки дерева и наблюдения за его ростом. Не случайно, одна из главных целей мероприятия – формирование экологической культуры населения.

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Крымские экологи на выставке «Россия» в Москве провели мастер-класс «Вырасти своё дерево»   

Фото: минприроды РК.

 

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