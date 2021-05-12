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Крымские фермеры примут участие в Российской выставке племенных овец и коз
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Крымские фермеры примут участие в Российской выставке племенных овец и коз

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 18:23 12.05.2021

О том, что представители Минсельхоза и ведущих животноводческих хозяйств Крыма примут участие в XXI Российской выставке племенных овец и коз, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Крымская делегация примет участие в числе представителей более, чем 70 ведущих племенных хозяйств и сельхозтоваропроизводителей из 15 регионов России. Мероприятие пройдет с 18 по 21 мая 2021 года в Минераловодском городском округе Ставропольского края, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.

На выставке будет представлено поголовье животных отечественной и зарубежной селекции, а также селекционные достижения в отрасли за последние годы, оборудование, технологии и ветеринарные средства защиты.

В рамках выставки состоится конкурс на лучшие показатели в развитии племенного овцеводства и козоводства, а также обучающие семинары и мастер-классы, научно-производственная конференция, посвященная состоянию и перспективам развития отечественного овцеводства и козоводства, а также национально-культурной жизнью Карачаево-Черкесской Республики.

Крымские фермеры примут участие в Российской выставке племенных овец и коз

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