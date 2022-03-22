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Крымские хлебопеки получат господдержку в размере 46,7 млн рублей
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Крымские хлебопеки получат господдержку в размере 46,7 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:05 22.03.2022

Крымские хлебопеки получат господдержку в размере 46,7 млн рублей уже в этом году. В 2021-ом предприятиям хлебопекарной промышленности республики было направлено 23,7 млн рублей.

Главным условием предоставления господдержки является обязательство получателя субсидии не повышать средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Принятая Правительством мера направлена на поддержание рентабельности предприятий отрасли и сохранение стабильного уровня цен на хлебопекарную продукцию для населения, — цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединову.

По словам Алиме Зарединовой, финансовая поддержка Минсельхозом Крыма будет оказана в виде субсидии на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

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Субсидирование крымской хлебопекарной промышленности запланировано в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым запланирована финансовая поддержка предприятиям хлебопекарной промышленности Республики Крым в виде субсидии на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.


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