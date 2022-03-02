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Крымские медики борются за жизнь раненого ребенка, доставленного из Херсонской области
Фото: rk.gov.ru

Крымские медики борются за жизнь раненого ребенка, доставленного из Херсонской области

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:24 02.03.2022

Крымские медики помогают раненному на Украине нацистами девятилетнему ребенку из Херсонской области. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи РК.

Бандеровцы обстреляли машину в пригороде Херсона, в которой находилась семья – мать и трое детей. Женщина погибла. Один ребёнок (5 лет) убежал, старший (17 лет) – в порядке, младшего (9 лет) – серьезно ранили. На помощь детям пришли российские военные. Двоих детей сразу доставили в крымскую больницу, – говорится в сообщении.

Девятилетнего ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе с огнестрельным ранением.

На данный момент состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Одна пуля всё еще глубоко в печени. Кровотечения нет, врачи пока не рискуют оперировать, – рассказал главный врач больницы Анатолий Олейник.

Семья у ребенка – смешанная, папа – турок, мама – украинка. Оказать помощь попросило одесское консульство Турции.

Одесское консульство обратилось с просьбой оказать содействие. Я связался с нужными людьми, приехал сюда в больницу. Здесь находился министр здравоохранения, представители по защите прав детей. Все оказали содействие, я всем благодарен, всех нашли, связались с родственниками в Турции, их успокоили. Раненому ребенку ничего не угрожает, – цитирует председателя турецкой диаспоры Мехмета Йылмаза ИА «Крыминформ».

Самого младшего ребенка, которому пять лет, удалось найти спустя сутки в результате поисково-спасательной операции, его тоже доставили в Крым.

Бандеровские людоеды не щадят ни женщин, ни детей. Сейчас в реанимации больницы Симферополя находится 9-летний ребенок из Херсонской области с огнестрельным ранением. Машина, в которой он ехал вместе с мамой, была обстреляна нацистскими формированиями. Мама погибла. Крымские врачи борются за жизнь ребенка. От всей души желаю ему скорейшего выздоровления! Все должны знать, с какими зверями воюет наша армия. Именно с ними: с убийцами мирных людей и с теми, кто отдает им приказы, а не с украинским народом. Фашистская гадина должна быть раздавлена. И она будет раздавлена! – прокомментировал ситуацию Глава Республик Крым Сергей Аксёнов.

 

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