Крымские молодежные организации приняли участие в Форуме «Армия-2021»

С 26 по 28 августа на базе аэродрома «Заводское» Симферополя прошел Международный военно-технический форум «Армия-2021». Крымчане смогли увидеть динамический показ возможностей военных подразделений и техники. В рамках Форума «Армия-2021» молодежным организациям полуострова, которые ведут активную патриотическую деятельность была предоставлена возможность презентовать себя. Молодежь Крыма провела полезные мастер-классы, о своей деятельности рассказали ГБОУ ДО «Крымпатриотцентр», ВВПОД «Юнармия», ГАУ РК «Ресурсный центр», Крымское региональное отделение ВСКС, Волонтёры-медики РК, Волонтёры Победы РК и Студенческие отряды Республики Крым. Студотрядовцы рассказали о направлениях работы трудоустроенных студентов в каникулярный период, о таких патриотических акциях, как Крымский студенческий десант РСО и Десант Победы РСО. Зрители могли сфотографироваться у ярких фотозон, а также сыграть в небольшую игру «Правда или ложь» о деятельности студенческих отрядов.

Форум Армия-2021 – это отличная площадка для разновозрастного населения, где они могут ознакомиться не только с военной техникой, но и с молодежными организациями, которые в течении года делают добрые дела и проводят патриотические акции. Наша организация смогла показать посетителям, что акции «Крымский студенческий десант РСО», и «Десант Победы» важны и нужны нашей Республике, ведь совсем скоро памяти о военных действиях не останется, если мы не будем совместными усилиями сохранять истории, – поделилась мастер штаба студенческих отрядов КФУ им. В.И. Вернадского Валерия Заика.

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»