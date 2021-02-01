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Крымские мукомолы и хлебопеки получат в 2021 году 55,6 млн. рублей от государства
Фото: rk.gov.ru

Крымские мукомолы и хлебопеки получат в 2021 году 55,6 млн. рублей от государства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 01.02.2021

Крымские мукомолы и хлебопеки получат в 2021 году 55,6 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Он уточнил, что на сегодня проекты нормативно-правовых актов, предусматривающих порядок и условия предоставления компенсаций, проходят согласование в управлениях минсельхоза Крыма.

Средства будут распределены между регионами. Сообщается, что 2,9 млрд. рублей из этой суммы пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд. рублей – на выплату компенсаций хлебопекарным предприятиям. Таким образом, 31,9 млн. будут направлены производителям муки, 23,7 млн. – предприятиям хлебопекарной промышленности, — уточнил Андрей Рюмшин.

Напомним, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал Распоряжение о выделении 4,7 млрд. рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия.

Крымские мукомолы и хлебопеки получат в 2021 году 55,6 млн. рублей от государства

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