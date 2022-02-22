Крымские мужчины – кто они? Накануне Дня защитника Отечества – немного демографической статистики

Накануне Дня защитника Отечества Крымстат (Управление Федеральной службы государственной статистики по РК и г. Севастополю) поделился интересными демографическими данными. О да, статистика знает все, в том числе и может ответить на вопрос: крымские мужчины – кто они?

Мужчин меньше.

Итак, в Республике Крым проживает почти 876 тысяч мужчин, это 46,1% населения. Численность мужчин на 150 тысяч, или на 14,6% меньше, чем численность женщин. На 1 000 мужчин в Крыму приходилось 1 171 женщина.

Среди городских округов и муниципальных районов Республики самая высокая доля мужчин отмечена в Белогорском муниципальном районе – 48,0%, а самый низкий уровень отмечен в городском округе Саки – 44,2%.

Мужчины моложе.

Средний возраст крымских мужчин — 38,6 лет, они на 5,5 лет моложе женщин.

Средний возраст мужчин свыше 40 лет отмечается в пяти регионах Крыма. Самый высокий средний возраст в республике среди мужчин отмечен в городском округе Ялте – 40,9 лет, Алуште 40,7 лет, Феодосии – 40,6 года, Керчи – 40,4 лет, Евпатории — 40,3, а самый низкий – в Белогорском муниципальном районе 36,8 лет.

Живут мужчины не слишком долго.

По информации Крымстат, ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 66,2 лет, что на 9,8 лет меньше, чем у женщин.

Крымские мужчины – не самые спортивные, но и не рабы вредных привычек.

В сентябре 2021 года во всех субъектах Российской Федерации было проведено выборочное обследование состояния здоровья населения. Данное обследование проводилось с целью получения статистической информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность.

По итогам обследования в Республике Крым самостоятельно занимаются физкультурой и спортом 21,4% мужчин, занимаются физической культурой и спортом в организованной форме 6,7% мужчин и только 4,7% мужчин занимаются интеллектуальными видами спорта.

В Республике Крым 62,6% мужчин не употребляют табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия. Ежедневно употребляли в пищу не менее 400 граммов овощей и фруктов 10,9% опрошенных мужчин.

А еще крымские мужчины не очень хорошо видят. В ходе опроса выяснилось, что в Республике Крым 41,4% мужчин используют очки или контактные линзы.

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