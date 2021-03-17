В Крыму увеличилась рождаемость детей

В Республике в этом году уже родилось почти полторы тысячи детей.

В Крыму наблюдается динамичный прирост рождаемости, который благоприятно повлиял на выполнение целевых показателей регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Ряд целевых показателей приближается к 100% выполнению, а именно суммарный коэффициент рождаемости первенцев составил 83% (в 2021 году уже родилось 1397 детей из 1691 по установленному плану), по рождаемости вторых — 89% (родилось 504 ребенка из 567 по плану), по рождаемости третьих и последующих — 77% (305 детей из 394 по плану), — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 — 29 лет составляет 77%, в возрастной группе 30 — 34 года – 73% и в возрасте 35 — 39 лет – 95%.