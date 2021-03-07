Официально: численность населения Севастополя достигла 517 тысяч человек

Обновилены данные по официальной численности населения Севастополя. В настоящее время она достигла 517 тысяч человек. Однако, по словам губернатора Михаила Развожаева, эта цифра всё ещё меньше реального количества жителей Севастополя.

Вместе с нашей ФМС, тут тоже благодарен коллегам, с нашим управлением МВД по Севастополю оперативно была проделана работа – просто долгое время даже карточки прибытия не оформлялись. Сейчас они были оформлены, и получили официальной статистики с 460 тысяч Севастополя увеличение до 513 тысяч, а сейчас по скорректированным (данным) уже 517 тысяч. То есть мы за полмиллиона уже вышли только по официальной статистике, – заявил Развожаев в рамках в рамках стрима в сети Instagram с представителем экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной.

Глава города добавил, что по косвенным методам подсчёта можно говорить о том, что в городе проживает более 600 тысяч человек. Развожаев отметил, что более точные данные будут известны после предстоящей переписи населения. По официальным данным на январь текущего года, население Севастополя составляло 512 тысяч человек.

По материалам издания «Новый Севастополь».