Крымские парламентарии обсудили готовность школ к новому учебному году

Готовность крымских школ к новому учебному году обсудили в Комитета по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию Госсовета Республики.

По информации министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, в рамках выполнения санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, образовательные учреждения обеспечены приборами бесконтактной термометрии, достаточным запасом антисептических и дезинфицирующих средств, оборудованием для обеззараживания воздуха (муниципальными образованиями закуплено порядка 4000 рециркуляторов). Она также сообщила, что повторный переход на дистанционное обучение в школах не планируется, а возможные очаги заболеваний будут купироваться локально.

Вице-спикер Горрсовета РК Владимир Бобков обратил особое внимание министра на возможные сложности, с которыми могут столкнуться образовательные учреждения в условиях ограничения водоснабжения в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Считаю, что в Симферополе не ведётся системная работа по обеспечению детских садов и школ резервным водоснабжением. Дополнительные ёмкости установлены во всех образовательных объектах, но лишь в единицах они подключены к системе. При этом возникают парадоксальные ситуации, когда нефункционирующий садик, находящийся в стадии ремонта, уже выполнил работы по подключению, а работающий детский сад из трёх корпусов получил только одну ёмкость для воды. Многие директора не понимают нюансов, как это технически будет работать, — подчеркнул Владимир Бобков, порекомендовав министерству образования на период нестандартной ситуации взять этот вопрос под особый контроль.

Депутаты обсудили обеспечение педагогов дополнительными выплатами за классное руководство. Глава профильного Комитета Александр Шувалов напомнил, что соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин в январе текущего года, обращаясь с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В Крыму более 10 тысяч учителей смогут получить денежную выплату в размере 5000 рублей за одно классное руководство (10 тысяч рублей за руководство двумя и более классами).

Парламентарии также одобрили и рекомендовали для рассмотрения в первом чтении на ближайшем заседании Госсовета РК законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым» в части совершенствования методики расчета субвенций, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.

Профильный Комитет также поддержал кандидатуры на получение премий Государственного Совета Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам. Как напомнил коллегам Александр Шувалов, ежегодно крымский парламент присуждает 28 премий лучшим педагогам республики в размере 32 000 рублей каждая.