Крымские предприятия запустили флэшмоб #МыРаботаем

Принять участие в акции может любое предприятие.

Сегодня сотрудники ведущих предприятий и организаций республики решили присоединиться ко всероссийскому флэшмобу #МыРаботаем. В социальных сетях появился первый видеоролик, где крымчане из ассоциации фермеров, ГУП РК «Крымтроллейбус», АО «ВАД» и гостиничного бизнеса обращаются к россиянам. Простые люди показывают свои рабочие места и рассказывают, как они работают.

Принять участие в акции может любое предприятие. Для этого необходимо записать видео со словами «Мы работаем», выложить его в социальных сетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем #названиепредприятия #Крым.

Поддерживаю эту важную и особенно актуальную в условиях внешнего давления Запада инициативу. Мы видим, что санкции не стали помехой для нашего производства и бизнеса. На государственном и республиканском уровне уже запущены механизмы для помощи нашим предприятиям в решении ряда проблем, в том числе сохранения и наращивания объема выпуска продукции. Крым продолжает работать и развиваться в новых условиях, — отметил Глава РК Сергей Аксёнов.

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