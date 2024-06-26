Крымские приставы помогли добиться справедливости крымчанам, обратившимся на прямую линию с Президентом

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю помогли решить проблемы 84 жителей полуострова в рамках проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение», обратившихся на прямую линию с Президентов в декабре 2023 года. Еще 3 поступивших жалобы от крымчан взяты на особый контроль руководством УФССП и Народным фронтом.

Приставы помогли жителям полуострова добиться выплаты алиментов, а также исполнения судебных решений в части сноса самовольных пристроек, взыскания долгов и других вопросов.

Хочется отметить, что большинство крымских обращений с прямой линии, касающихся неисполнения решений суда и алиментов за последние полгода были решены. Это действительно позитивная практика, одна из самых результативных среди всех сфер в нашем регионе, на которые жители Крыма просили обратить внимание Президента. Спасибо службе приставов за оперативную работу, даже в тех случаях, где жалоба людей не была обоснована, они объясняли жителям как лучше поступить в каждой ситуации. От большинства крымчан мы услышали благодарность в адрес службы, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

На особый контроль Народный фронт и УФССП взяли 3 жалобы от жителей Крыма на неисполнение судебных решений: о двух незаконных пристройках к дому в Ялте и невыплате алиментов жительнице Симферополя. Также приставы вместе с Народным фронтом на постоянной основе будут проводиться работу по поступившим обращениям в президентское движение и развитию направления помощи фронту.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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