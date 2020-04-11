Крымские селяне получили сертификаты на приобретение либо строительство жилья

О том, что десяти крымским селянам переданы сертификаты на приобретение либо строительство жилья, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Размер господдержки составил в республике по этому направлению составил 9 млн 803 тысячи рублей.

Десять селян, проживающих и работающих в агропромышленном комплексе и социальной сфере, на территориях сельских поселений республики, получат сертификаты на строительство либо приобретение жилья. Обычно вручение свидетельств о предоставлении соцвыплаты на строительство, либо приобретение жилья селянам в Минсельхозе Крыма проходит в торжественной обстановке. Мы приглашаем всех получателей соцвыплат к нам, и в теплой и дружественной атмосфере вручаем сертификаты, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Однако, по словам чиновника, в этом году ситуация с введением изоляционного режима из-за угрозы коронавируса внесла свои коррективы. Поэтому, все сертификаты будут переданы в районные администрации республики и на местах доставлены адресатам.