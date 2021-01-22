Крымские школы прошли онлайн-уроки по финансовой грамотности Банка России. Не все, но треть

Почти треть крымских школ прошли онлайн-уроки по финансовой грамотности Банка России в 2020 году. Участниками более чем 1 300 вебинаров регулятора стали 153 школы полуострова. Всего онлайн-уроки набрали 24,5 тысячи просмотров.

В прошлом году наш онлайн-проект стал особенно актуален в связи с пандемией и принятыми ограничениями за все четыре года с момента старта. Дистанционная форма и удобный график вебинаров позволяет образовательным организациям включать уроки финансовой грамотности в свой план в качестве дополнительных и привлекать к просмотру максимальное количество слушателей, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.

Образовательный онлайн-проект Банка России начали реализовывать в Республике Крым с февраля 2017 года совместно с региональным Министерством образования, науки и молодежи. На данном этапе к координации также подключился Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования. В рамках проекта проходят весенняя и осенняя сессии. Онлайн-уроки проводятся в формате вебинаров, каждый из которых длится 45 минут.

С 21 января стартовала новая сессия онлайн-уроков, которая продлится до 23 апреля текущего года. В расписании занятий предусмотрены 7 модулей по 19 темам. Слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В новом расписании есть и уроки по основам инвестиционной грамотности, которые проведут сотрудники Московской Биржи.

Участниками проекта могут также стать детские дома, школы-интернаты и другие желающие образовательные организации. В 2021 году подключиться к онлайн-уроку можно индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников из школ и колледжей. Для просмотра занятий необходимо предварительно подать заявку: пошаговая инструкция размещена на сайте www.dni-fg.ru .