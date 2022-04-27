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Крымские школы запустили флешмоб ко Дню Победы

Крымские школы запустили флешмоб ко Дню Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:47 27.04.2022

В среду, 27 апреля, Крым присоединился к Международной патриотической акции «Георгиевская ленточка». Добровольцы дарят символ Дня Победы жителям и гостям полуострова и рассказывают о значении цветов ленточки.

Сегодня же классный руководитель 7-В класса симферопольской школы №30 Юрий Поляков дал старт флешмобу #школыКрымапомнят. Символом акции также является Георгиевская ленточка, которую ребята не просто бережно передают из рук в руки, но и читают стихи, говорят о победителях. Открывает эстафету видео, где школьники рассказывают о Герое Советского Союза, генерал-лейтенанте Ашоте Аматуни, чье имя с гордостью носит школа столицы Крыма. Затем Илья Скивка рассказывает одноклассникам о героическом пути своего прадеда, а Маша и Саша Гордеевы из 3-В читают стихотворение у памятника Ашоту Аматуни.

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Участвуя в подобных акциях, ребёнок и подросток чувствует себя частью своей страны и её героической истории, формирует в своём сознании образ настоящего героя и настоящего Человека, включается в систему общественных отношений, что способствует его социализации и формированию личности, — рассказал Юрий Поляков.

Эстафету уже приняли три крымские школы: МБОУ «Братский УВК» Красноперекопского района, МОУ «Крымская школа» Джанкойского района и СОШ «Артек» в Ялте. Педагоги, участники первого Всероссийском форума классных руководителей, уверены, что в патриотической акции примут участие все 544 школы Крыма.


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