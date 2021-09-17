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Крымские студенты устроили флешмоб в Симферополе: развернули огромный флаг России

Крымские студенты устроили флешмоб в Симферополе: развернули огромный флаг России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:49 17.09.2021

Крымские студенты сегодня провели флешмоб, посвященный начавшимся выборам. Молодые люди выстроились в надпись «Твой выбор важен» и развернули 17-метровый флаг Российской Федерации.

Молодежь Крыма уверена, что ответственность за будущее страны только в наших руках. Важно сделать выбор, — говорится в сообщении мининформа РК.

Крымские студенты устроили флешмоб в Симферополе: развернули огромный флаг России

Флешмоб прошел на площади перед Дворцом культуры профсоюзов в Симферополе.

Крымские студенты устроили флешмоб в Симферополе: развернули огромный флаг России

Скриншоты: Крым 24.

Крымские студенты устроили флешмоб в Симферополе: развернули огромный флаг России

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