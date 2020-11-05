Крымские таможенники изъяли незадекларированные медицинские препараты ценой в 2,5 тысячи долларов

Крымские таможенники выявили и изъяли 92 упаковки незадекларированных медицинских препаратов в ассортименте.

В пешеходном модуле в пункте пропуска МАПП «Армянск», в ходе таможенного осмотра багажа граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, сотрудники таможни выявили у гражданки России незадекларированные медицинские препараты в ассортименте, обладающие глюкокортикоидным и антитромботическим действием. Рыночная стоимость перемещаемой партии, согласно предоставленным чекам, составила более 2,5 тысяч долларов США. При прохождении таможенного контроля гражданка пассажирскую таможенную декларацию не подавала, о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию, не заявляла, разрешительных документов, в том числе медицинских документов, дающих право ввоза товаров, не предъявляла, — сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Учитывая, что по однородности и количеству медицинские препараты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, в отношении женщины вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП «Недекларирование товаров». Назначена экспертиза. Проводится административное расследование.

Крымская таможня напоминает, что перемещение медицинских препаратов через таможенную границу Евразийского экономического союза сопряжено с определёнными ограничениями. Медицинские препараты подлежат обязательному письменному декларированию, наличию медицинских показаний и при их перемещении необходимо предоставление подтверждающих документов для их применения. Рекомендуем гражданам внимательно изучать состав препаратов, так как есть медикаменты, содержащие вещества, на которые распространяются запреты к перемещению.

Фото: пресс-служба Крымской таможни.