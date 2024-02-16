В Севастополе задержана яхта с интересной историей: её украли… в Карибском море

В Севастополе таможенники пресекли попытку незаконной легализации яхты, похищенной группой россиян на Карибских островах весной 2019 года. По информации пресс-службы Севастопольской таможни, туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, где взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн. рублей. Не в меру сообразительные соотечественники перегнали судно на родину и зарегистрировали яхту по поддельным документам.

После этого аферисты наладили бизнес и стали сдавать яхту уже под российским флагом в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Тут-то транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни.

Яхта была задержана. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Кроме того, судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн. рублей. Иностранная фирма, собственник транспортного средства, подтвердила информацию о его хищении. Королевской полицией Антигуа и Барбуды возбуждено уголовное дело. Главарь преступной банды находится в международном розыске, — сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем). Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба Севастопольской таможни.