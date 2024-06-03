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Таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США

Таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США

Опубликовал: CrimeaPRESS в Таможня Крыма 20:35 03.06.2024

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перехватили в Москве две посылки с комплектующими военного назначения, адресованные в США. Установлено, что их отправил 40-летний житель Симферополя.

В коробках находились части общевойскового бронежилета, прибор ночного видения, одежда и специальные средства.

Таможенники обыскали склад, арендованный злоумышленником,  и изъяли еще порядка 20 единиц военной продукции: бронежилеты и иное вооружение, — сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники). Следствие продолжается.

Таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США

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