Таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перехватили в Москве две посылки с комплектующими военного назначения, адресованные в США. Установлено, что их отправил 40-летний житель Симферополя.

В коробках находились части общевойскового бронежилета, прибор ночного видения, одежда и специальные средства. Таможенники обыскали склад, арендованный злоумышленником, и изъяли еще порядка 20 единиц военной продукции: бронежилеты и иное вооружение, — сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники). Следствие продолжается.