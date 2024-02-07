Крымские таможенники передали в доход государства конфискованный у гражданина США «Bentley Turbo R»

Крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, задержанный за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС. Сумма задолженности по подлежащим уплате таможенным платежам и пеням составила 4,6 млн. рублей.

Американское авто, 1990 года выпуска было ввезено в Россию из штата Массачусетс гражданином США еще в 2015 году через пункт пропуска Джанкой. По условиям временного ввоза оно должно было быть вывезено в течение года либо помещено под иную процедуру (например, выпуск для внутреннего потребления), — сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Таможенники установили, что владелец транспортного средства уехал из страны, оставив его в пользование доверенному лицу в Крыму.

Автомобиль был найден и задержан таможенниками, а затем передан по решению суда в доход государства.

Фото и материалы: пресс-служба Крымской таможни.