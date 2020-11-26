Крымские театры нашли в очередных ограничениях по коронавирусу новые возможности

Новые ограничения по коронавирусу (запрет новогодних корпоративов и т.д. – подробнее — ЗДЕСЬ) в Крыму сейчас не обсуждает только ленивый. Они ударили, кажется, по всем: рестораторам и аниматорам, ведущим и отельерам, артистам и музыкантам, общепиту и сфере обслуживания, индустрии отдыха и развлечений… Но! Кое-кто нашел в этом Указе Главы РК для себя и выгоду, и новые возможности. В частности, крымские театры. Они не работали долго. А вот с 20 декабря – можно открываться. При условии продаж 30% билетов (посадка в зале с соблюдением соцдистанции — «один через два»). Так или иначе, уже стартовали продажи на новогодние премьеры.

Мы рады сообщить, что у нас уже открыта продажа билетов, — говорится на сайте Крымского академического драматического театра имени А. М. Горького.

Обновлена и онлайн-афиша на сайте Государственного академического музыкального театра Республики Крым.

Но для посещения театральных премьер есть необходимые условия:

— вход в здание театра возможен только в защитной маске, ее просят не снимать до выхода из театра,

— соцдистанция полтора метра,

— на входе – дезинфекция рук и бесконтактное измерение температуры, соответственно людей с температурой выше 37 градусов, с насморком, кашлем в зал не пропустят,

— посадка в зале – только по местам, указанным в билетах (пересаживаться «поближе друг к другу» нельзя).

— театральный буфет временно работать не будет.

Кажется, все эти ограничения не помешают истинным ценителям театрального искусства.