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Крымские туристы объездили весь свет, вот только с возвращением домой - проблемы
На фото из ФБ: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Крымские туристы объездили весь свет, вот только с возвращением домой — проблемы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 19:56 05.05.2020

Как только в воздухе запахло «жареным», то есть, извините, пандемией коронавируса, крымские туристы постарались ретироваться домой. Правда многим из них мы и обязаны проникновением COVID-19 на полуостров. «Классика» — первый случай заражения, когда евпаториец побывал в «дальних странах» и тактично промолчал об этом на границе. Потом выяснилось, что кто-то с трудом добирается из Египта, Турции… А среди заболевших были поклонники Азии и Европы… Наконец, раздались призывы о помощи. «Наши» не могли выбраться из закрытых на карантин стран. О группах крымских туристов, «застрявших» в Таиланде и на Гоа мы уже рассказывали. Сегодня выяснилось, что семео крымчан не могут выбраться домой из Израиля.

Сегодня Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о 7 крымчанах, которые находятся в Израиле в городе Тель-Авив. Аксёнов заявил, что им необходимо помочь выбраться и в дальнейшем поместить в обсерватор на двухнедельный карантин.

Напомним, что в Крыму запущена «горячая линия» Роспотребнадзора для туристов, попавших в сложную ситуацию за пределами Российской Федерации и внутри страны. Сообщить о своем прибытии из-за границы необходимо по телефонам +7 (978) 919 11 23 или 8 800 555 49 43.

Также данные можно предоставить в Министерство здравоохранения Крыма с мобильного телефона по номерам 8 800 733 33 34 и 8 800 733 33 12 (телефоны работают с 08.00 до 20.00 в рабочие дни).

Крымские туристы объездили весь свет, вот только с возвращением домой - проблемы

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