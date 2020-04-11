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Крымские власти на время режима «самоизоляции» запретили посещение кладбищ
Фото: ВК

Крымские власти на время режима «самоизоляции» запретили посещение кладбищ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:13 11.04.2020

Крымские власти приняли решение ограничить посещение кладбищ.

Я вынуждена обратится с просьбой внести в протокол решение о закрытии посещения кладбищ, — заявила в субботу, в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Глава Крыма подержал это решение, напомнив, что в большинстве регионов страны подобный запрет уже введен.

Просим крымчан с пониманием к этой ситуации отнестись. Мы видим обращение нашего патриарха Кирилла… даже на Пасху просят всех верующих все обряды и все службы совершать дома, – сказал Сергей Аксёнов.

Отметим, что в христианской традиции — в канун Вербного воскресенья (12 апреля) и православной Пасхи (19 апреля) – массовое посещение кладбищ. Именно из-за угрозы скопления людей и вводится запрет. Исключение делается только для погребения и участия в процедуре похорон. Запрет будет действовать до снятия режима «повышенной готовности» в регионе.

Крымские власти на время режима «самоизоляции» запретили посещение кладбищ

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