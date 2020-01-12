Крымские власти ответили Наталье Поклонской: «проблем с паспортами граждан РФ нет»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на этой неделе рассказала о проблемах крымчан с получение гражданства РФ (подробнее — ЗДЕСЬ). Крымские власти отреагировали оперативно и недвусмысленно: проблем с паспортами нет. МВД по РК аргументировано (с цифрами) отрапортовало: в 2019 году гражданами России в Крыму стали 8 872 человека. Министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов и вовсе обиделся, заявив, что ему неизвестно о каких-либо сложностях у жителей полуострова с получением российских паспортов.

Я не знаю такой проблемы. Наоборот, не только крымчанам, а еще и жителям ДНР и ЛНР тоже дают паспорта с упрощенной системой получения. Не знаю проблем с Федеральной миграционной службой, — заявил Зырянов.

Подтвердил «отсутствие проблем» и депутат Госсовета РК Игорь Буданов.

Насколько я знаю, все кто может получить — получили. А те, кто не получил, — наверное, для этого есть какие-то причины. Но в целом ситуация обстоит нормально, люди получают паспорта и вид на жительство, — поведал депутат РБК.

Но «дьявол кроется в деталях». В словах «на то есть причины» и «игре цифр». Ведь в сводке МВД значится дословно так:

В 2019 году специалисты МВД России в Крыму приняли 11 247 заявлений о приеме в гражданство РФ. По ним вынесено 8 872 положительных решений. Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении.

То есть 21% заявлений «на получение паспорта» завис в воздухе. А все потому, что на 2 375 случаев, человеческих судеб «есть причины». Позвольте, а не об этом ли и говорит Поклонская? К ней на прием обратились 60 человек. Каждый – со своей «причиной». Например, «доказать, что в 2014-м был в Крыму». Etc, etc. Так что, проблем с паспортами граждан РФ таки нет в Крыму? И да… Если нам неизвестно о какой-то проблеме, это не значит, что ее (проблемы) нет вовсе.