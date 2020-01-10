Наталья Поклонская — о проблемах получения паспорта гражданина России крымчанами

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела первый в этом прием граждан в Республике. Его главной темой стал вопрос гражданства.

К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт. Данной проблемы вообще не должно быть! Стыдно было слушать на приёме, как люди со слезами на глазах говорили про «недогражданство»… Они околачивают пороги миграционной службы годами, а воз и ныне там, — эмоционально подвела итоги приема Поклонская.

Всего депутат пообщалась с 60 крымчанами.

Российский паспорт им не выдают, потому что у них нет бумаги об отказе от украинского гражданства. Из-за этого крымчане не могут устроиться на работу — например, госслужащими. Другая распространённая причина отказа в выдаче паспорта — письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума, — отметила Поклонская.

Первая история.

Женщина раньше жила в Киеве, затем, спасая собственную жизнь, переехала в Крым после госпереворота в Украине. И вот уже шестой год не может оформить здесь российское гражданство. Из-за этого она фактически лишена всех прав — даже пенсию не получает. А в прошлом работала у Януковича — была руководителем общественных приёмных «Партии регионов» в Украине. И, естественно, радикалы включили её во все «расстрельные списки». Безвыходная ситуация: возвращаться назад нельзя, и тут нормальной жизни нет, — рассказала Поклонская.

Вторая история.

Крымчанин (1999 года рождения) был призван в российскую армию после референдума. Отслужил год. И сегодня ему говорят, что он не может быть гражданином России: «Ты родился в Узбекистане, а жил в Украине! Поэтому надо отказаться от гражданства Узбекистана и, на всякий случай, от гражданства Украины». Ну не глупость?! – возмущается депутат.

Третья история.

Женщину, у которой нет российского гражданства, не впускают в Крым — к семье, мужу. На границе ей вручили запрет на въезд в Россию до 2024 года.

И таких историй сотни…