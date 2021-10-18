Крымские власти подвели итог республиканской сельхозярмарки в Симферополе

В минувшие выходные порядка 150 сельхозтоваропроизводителей Республики представили собственную продукцию на пяти ярмарочных площадках в Симферополе. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе мониторинга работы торговых локаций.

Напомню, такие ярмарочные мероприятия проводятся в рамках исполнения поручения Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с целью стабилизации цен на сельхозпродукцию. Аграрии сегодня привезли более 100 тонн самой разнообразной продукции. Цены соответствуют рекомендациям минпрома — ниже рыночных на 20-25%. Картофель можно приобрести в среднем за 35 рублей за килограмм, лук — 25 рублей, морковь и свекла – 30 рублей, десяток яиц — за 70 рублей, томаты — за 60 рублей, капуста — 35 рублей за килограмм, яблоки — 40, мука — 30, крупы — от 26 до 40 рублей и т.д. Очереди выстраиваются с 7:00 утра и товар быстро реализуется, — отметил Андрей Рюмшин.

Глава минсельхоза Крыма подчеркнул, что в ходе мониторинга работы ярмарок, которые проходят на улицах Киевская, Севастопольская и Бела Куна — замечаний нет.

На ярмарке МУП «Метроград», в посёлке ГРЭС зафиксированы завышенные цены, есть вопросы и к качеству продукции. Дал распоряжение в последующем устранить все недочёты, — уточнил Рюмшин.

Также вице-премьер акцентировал внимание на том, что сельскохозяйственные ярмарки дают возможность жителям и гостям Симферополя приобрести самую качественную и свежую продукцию по минимальным ценам, сделать долговременные запасы овощей «борщевого набора», а также яиц, фруктов, муки, круп.

Фото: минсельхоз РК.