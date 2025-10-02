Прямо сейчас:
Крымские врачи провели операцию жителю Херсонской области, пострадавшему при атаке БПЛА
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:07 02.10.2025

Специалисты отделения сосудистой хирургии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» провели сложную операцию 62-летнему мужчине, пострадавшему при атаке вражеских БПЛА.

Как рассказал главный внештатный сосудистый хирург Минздрава Республики Крым Владимир Йовбак, пациент поступил в медорганизацию из Херсонской области. Во время рабочего дня мужчина подвергся атаке беспилотника, получены ранения поражающими элементами мягких тканей конечностей, брюшной полости. Местные специалисты провели обследование и обнаружили инородное тело в брюшной полости. Для оказания специализированной медицинской помощи пациент был переведен в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко».

При поступлении пациенту была выполнена КТ ангиография брюшной аорты. В проекции брюшной аорты, нижней полой вены и позвоночника обнаружено инородное тело, прилегающее непосредственно к брюшной аорте. Врачами – сосудистыми хирургами Анастасией Аргуновой и Юрием Шимкусом проведено оперативное вмешательство. С большими техническими сложностями инородное тело – металлический шарик был извлечен. Операция длилась около двух часов и прошла успешно.  Как отмечают специалисты, по счастливому случаю повреждения магистральных сосудов при ранении поражающим элементом не произошло, иначе пациент мог погибнуть от массивного кровотечения, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

На данный момент, пациент продолжает лечение в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко». Послеоперационный период проходит без осложнений, состояние пациента удовлетворительное. В дальнейшем он будет переведен в медицинскую организацию по месту жительства для продолжения лечения.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

 

Просмотры: 13

