Врачи севастопольской горбольницы №1 провели три масштабные операции на аорте за один день

Специалисты осуществили две запланированные процедуры замены пораженных участков брюшного отдела аорты и подвздошных сосудов методом эндопротезирования, а также одну экстренную операцию по замене участка разорванной грудной аорты.
Оба заранее подготовленных пациента имели серьезные противопоказания для оперативного лечения открытым способом из-за тяжелого общего состояния здоровья. Один из них ранее перенёс коронарное шунтирование и имеет полную непроходимость внутренней сонной артерии.Проведение классической операции представляло серьёзную угрозу жизни. Единственным возможным вариантом оставалось выполнение малоинвазивной эндоваскулярной внутрисосудистой манипуляции. Что касается случая экстренного характера: пациентке пришлось срочно делать КТ-ангиографию из-за симптомов. Обследование выявило разрыв нисходящего отдела аорты, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Все пациенты успешно перенесли оперативные вмешательства, двое из них уже готовятся к выписке.
В выполнении операций нашим специалистам помогала старший научный сотрудник отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения НИИ Скорой Помощи им Н.В. Склифосовского Наталья Рэсовна Черная.
Этот визит позволил оказать высокотехнологичную помощь пациентам с критическими состояниями аорты и в будущем наладит плановую самостоятельную работу по угрожающим разрывом аневризмам аорты в нашем городе. Выражаем огромную благодарность всей оперативной команде, находившейся беспрерывно в операционной течение двенадцати часов подряд, — говорят в Правительстве Севастополя.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
С тегами: здравоохранения Крыма
С тегами: здравоохранения Крыма