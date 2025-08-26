Врачи севастопольской горбольницы №1 провели три масштабные операции на аорте за один день

Специалисты осуществили две запланированные процедуры замены пораженных участков брюшного отдела аорты и подвздошных сосудов методом эндопротезирования, а также одну экстренную операцию по замене участка разорванной грудной аорты.

Оба заранее подготовленных пациента имели серьезные противопоказания для оперативного лечения открытым способом из-за тяжелого общего состояния здоровья. Один из них ранее перенёс коронарное шунтирование и имеет полную непроходимость внутренней сонной артерии.Проведение классической операции представляло серьёзную угрозу жизни. Единственным возможным вариантом оставалось выполнение малоинвазивной эндоваскулярной внутрисосудистой манипуляции. Что касается случая экстренного характера: пациентке пришлось срочно делать КТ-ангиографию из-за симптомов. Обследование выявило разрыв нисходящего отдела аорты, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Все пациенты успешно перенесли оперативные вмешательства, двое из них уже готовятся к выписке.

В выполнении операций нашим специалистам помогала старший научный сотрудник отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения НИИ Скорой Помощи им Н.В. Склифосовского Наталья Рэсовна Черная.