За неделю более 250 севастопольцев стали донорами крови

Специалисты Центра крови подвели еженедельные итоги. За прошедшую неделю ряды доноров пополнили 259 севастопольцев, 24 человека пришли сдавать кровь впервые. Кроме того, двое жителей города сделали важный шаг — подали заявки на вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга и уже сдали образцы для типирования.

Медики напоминают: потребность в компонентах крови не исчезает никогда. Всех желающих старше 18 лет при отсутствии противопоказаний ждут по адресу: ул. Адмирала Октябрьского, 19/2, с 08:00 до 12:00. С собой необходимо иметь паспорт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя