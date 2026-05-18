Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | За неделю более 250 севастопольцев стали донорами крови
Новости Республики
За неделю более 250 севастопольцев стали донорами крови
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

За неделю более 250 севастопольцев стали донорами крови

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:54 18.05.2026

Специалисты Центра крови подвели еженедельные итоги. За прошедшую неделю ряды доноров пополнили 259 севастопольцев, 24 человека пришли сдавать кровь впервые. Кроме того, двое жителей города сделали важный шаг — подали заявки на вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга и уже сдали образцы для типирования.

Узнайте больше:  Загрязнение моря: береговая зона Севастополя находится под контролем

Медики напоминают: потребность в компонентах крови не исчезает никогда. Всех желающих старше 18 лет при отсутствии противопоказаний ждут по адресу: ул. Адмирала Октябрьского, 19/2, с 08:00 до 12:00. С собой необходимо иметь паспорт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.