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Крымских аграриев обеспечат дизельным топливом

Опубликовал: news-parser в Сельское хозяйство Крыма 11:40 15.06.2026

В Крыму дан старт уборочной страде ранних зерновых. Первыми в поле вышли аграрии Красногвардейского района — они начали сбор ультраскороспелого ячменя отечественной селекции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Хозяйствам всех форм собственности предстоит обработать более 577 тыс. га под ранними зерновыми и бобовыми. Три главные житницы полуострова — Красногвардейский (81,6 тыс. га), Джанкойский (66,3 тыс. га) и Ленинский (59,6 тыс. га) районы.

Всего в распоряжении аграриев — 1481 зерноуборочный комбайн. Техники, по оценкам специалистов, достаточно. В Совете министров Крыма подчеркивают: вопрос обеспечения сельхозпроизводителей дизельным топливом находится на постоянном контроле, передает «Крымское информационное агентство».

Внутренняя потребность республики в зерне (продовольствие, корма для скота, семенные фонды под урожай 2027 года) составляет 1,1 млн тонн. С учетом переходящих остатков и нового урожая профицит превысит 400 тыс. тонн.

источник: Комсомольская правда Крым

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