Крымских экскурсоводов внесут во всероссийский реестр

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». Законом вводится единый федеральный реестр, где будет отображаться информация только о специалистах, прошедших аттестацию и получивших соответствующий документ. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Закон обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков каждые пять лет проходить аттестацию в комиссиях, создаваемых региональными органами власти в сфере туризма. После чего выдаются аттестат экскурсовода или гида-переводчика и нагрудная идентификационная карточка, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Экскурсовод сможет работать только в регионе, комиссия которого его аттестовала. К аттестации экскурсоводов, планирующих работать сразу в нескольких российских субъектах, должны привлекаться члены аттестационных комиссий из этих регионов, в том числе с помощью видеоконференцсвязи.

Безусловно, профессионалы отрасли и министерство приветствуют принятие долгожданного закона, который позволит стандартизировать и повысить качество экскурсионных услуг, позволит избавиться от недобросовестной конкуренции. А также новый закон повысит безопасность туристов, особенно если мы говорим о деятельности инструкторов-проводников, — отмечает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, спрос на экскурсионное обслуживание в регионе ежегодно растет.

В Крыму очень сильная школа экскурсоводов со своими традициями. Вместе с классическими экскурсиями развиваются и появляются новые индивидуальные предложения, зачастую совершенно необычные, связанные и с природным, и с культурным наследием, и с гастрономическими возможностями Крыма. Поэтому стандартизация услуг и повышение их качества – это одна из задач, которая будет решаться в соответствии с новым законом, — говорит министр.

Аттестацию могут не проходить те, кто работает на основании трудовых или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями, а также на культурно-исторических объектах в рамках осуществления образовательной деятельности.

Федеральным законом предусмотрен переходный период (один год), в течение которого экскурсоводы (гиды), гиды- переводчики и инструкторы-проводники вправе продолжать осуществление своей деятельности в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу Федерального закона.