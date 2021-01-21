Крымских студентов-медиков приглашают на работу в больницы Севастополя

Севастополю нужны молодые специалисты-медики, и правительство города будет поддерживать врачей, которые придут на работу в учреждения здравоохранения после окончания учёбы. Об этом заявил заместитель Губернатора Севастополя Александр Кулагин в ходе состоявшейся 20 января видеовстречи со студентами Крымской медицинской академии имени Георгиевского. В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента здравоохранения, работники вуза и порядка 250 студентов.

Севастопольское здравоохранение переживает период бурного развития: у нас ремонтируются больницы и поликлиники, поступает новое оборудование, у нас будет строиться медицинский кластер, поэтому нам очень важно привлечение молодых квалифицированных специалистов. Предусмотрены меры социальной поддержки – в первую очередь, это финансовое стимулирование и компенсация стоимости найма жилья. Доктора, которые приедут работать, могут рассчитывать на базовое материальное обеспечение, которое даст им возможность вести полноценную жизнь в Севастополе. Также очень важно, что в городских медучреждениях работает команда профессионалов, готовых работать с молодёжью в рамках наставничества, обучения и научной деятельности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Кулагина.

В Правительстве Севастополя напоминают: в городе действует комплекс мер поддержки медицинских работников.

Так, врачи особо востребованных специальностей, прибывшие в город из других регионов России, получают миллион рублей, фельдшеры – 500 тыс. рублей.

Молодые специалисты, впервые приступившие к работе, на протяжении трёх лет получают ежемесячные выплаты: врачи – 5 тыс. рублей, средний медицинский персонал – 3 тысячи.

Ежемесячно получают региональные доплаты в размере 5 тысяч рублей участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, врачи скорой помощи; по 3 тысячи к зарплате получают фельдшеры скорой помощи, по 2,5 тысячи – участковые медсёстры и медсёстры фельдшерских бригад скорой помощи.

Врачи первичного звена и врачи-онкологи, не имеющие собственности в Севастополе, получают компенсацию аренды жилья – по 20 000 рублей ежемесячно.

По вопросам трудоустройства следует обращаться в отдел кадров Департамента здравоохранения, телефон +7 (8692) 41-73-13.