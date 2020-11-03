Крымский бренд «Ялтинский лук» участвует во Всероссийском конкурсе «Вкусы России»

Крымский бренд «Ялтинский лук» станет одним из наиболее конкурентоспособных во Всероссийском конкурсе «Вкусы России». Такое предположение высказал заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Два крупнейших производителя – участника Первого Национального конкурса «Вкусы России» – выращивают порядка 300 тонн Ялтинского лука в этом году. Общая посевная площадь в Бахчисарайском и Советском районах предприятий-конкурсантов составила 20 гектаров, – прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также добавил, что этот популярный продукт пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и среди туристов.

Ялтинский лук всегда пользовался огромной популярностью особенно в период увеличения респираторных и вирусных заболеваний. И сегодня для укрепления здоровья он актуален, как никогда благодаря многочисленным целебным свойствам, – отметил вице-премьер.

Напомним, с 7 октября по 9 ноября, конкурс «Вкусы России» находится на этапе приема заявочной документации. С 10 по 30 ноября конкурсная комиссия будет оценивать заявки, с 19 ноября по 2 декабря пройдет народное голосование. С 9 по 20 декабря будут объявлены финалисты конкурса.

Миссия конкурса – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России. В конкурсе могут участвовать органы управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, региональные отраслевые союзы, объединения производителей и сельскохозяйственные потребительские

СПРАВКА: Селекционеры Никитского ботанического сада уже свыше ста лет сохраняют и улучшают уникальные свойства этого растения. В конце 50-х годов 20 века сорт был районирован под названием «лук Ялтинский местный». Позднее были включены в реестр сортов еще два сорта, выведенные на его основе: «Ялтинский рубин» и «Ялтинский Люкс».

Фото и материалы: пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.