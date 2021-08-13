Крымский бренд косметики расширяет франчайзинговую сеть на материке и продвигает местный продукт

Крымский бренд косметики – компания «Крымская Роза» расширяет сеть на материке за счет франчайзинга. В течение полугода фирменные магазины бренда появились в Подмосковье, Ярославле, Севастополе, Чебоксарах. Об этом сообщили в минэкономразвития РК. В ближайшее время география расширится на Ростов-на-Дону, Калининград, Балашиху и другие города в разных уголках страны.

Один из крупнейших и успешных производителей косметики комбинат «Крымская Роза» открывает уже пятый магазин по франшизе на материковой части России. Это свидетельствует о том, что предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с франчайзером, выбирают проверенные временем бизнес-модели с высокой узнаваемостью и спросом. Считаю, что дальнейшая работа по развитию сети даст возможность использовать популярность крымского бренда для привлечения новой целевой аудитории и расширения географии продаж, — отметила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Сегодня «Крымская Роза» готова предложить предпринимателям России не только выгодные цены на оптовые закупки, но и полностью упакованный и проверенный бизнес-процесс. С правом на использование легендарного торгового знака будущие обладатели франшизы получают сильного партнера и поддержку на всех этапах запуска и ведения бизнеса.

«Крымская Роза» — косметическая компания, производящая продукцию из натурального сырья, выращенного в Крыму. Компания с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Предприятие было основано с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур. В 2020 году «Крымская Роза» отметила свое 90-летие.