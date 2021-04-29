Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны

crimeapress_news

реклама в крыму
Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны

Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 11:36 29.04.2021

Научно-оздоровительный центр «Волонтёр Природы» в селе Соколиное Бахчисарайского района может стать площадкой для прохождения практики студентов сельскохозяйственных факультетов не только региона, но и всей страны. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Госсовета Крыма по социальной политике и делам ветеранов Рэм Киселёв на первой российской конференции по регенеративному сельскому хозяйству, которая проходит на площадке Центра 29 апреля.

У Центра есть потенциал стать в перспективе не только площадкой для развития нового направления сельского хозяйства и экотуризма в Крыму, но и все возможности объединить студентов профильных специальностей со всей России для получения опыта и поиска новых решений в развитии агроотрасли, — цитирует пресс-служба Научно-оздоровительного центра парламентария.

Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны

Напомним, сегодня в Крыму проходит первая российская конференция по регенеративному хозяйству. Среди основных вопросов — обсуждение альтернативных способов восстановления гидрологического режима в Крыму, эффективных механизмов управления природными ресурсами региона, инновационных решений в области регенеративного сельского хозяйства и сохранения экологии.

Среди спикеров конференции – федеральные эксперты, доценты кафедр ведущих вузов России и Крыма, авторы образовательных программ в сфере экономики, социологии, аналитики, политологии и специалисты землеустройства.

Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны

Площадкой для дискуссии был выбран Научно-оздоровительный центр «Волонтёр Природы». Центр создавался с 2018 года для разработки и внедрения инновационных методик развития, сохранения и восстановления природных, продовольственных и сельскохозяйственных систем. В Центре созданы все необходимые условия для научной деятельности в области сельского хозяйства, прохождения практики в полевых условиях, развития компетенций местных фермеров и представителей агросектора региона, оздоровления и рекреации. Кроме того, платформа предполагает инвестирование в развитие новых технологий в области сельского хозяйства и экологии, внедрение и масштабирование профильных инновационных решений.

фото: пресс-служба Научно-оздоровительного центра «Волонтёр Природы»

Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.