Крымский Центр «Волонтёр Природы» может стать площадкой для практики студентов сельскохозяйственных факультетов со всей страны

Научно-оздоровительный центр «Волонтёр Природы» в селе Соколиное Бахчисарайского района может стать площадкой для прохождения практики студентов сельскохозяйственных факультетов не только региона, но и всей страны. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Госсовета Крыма по социальной политике и делам ветеранов Рэм Киселёв на первой российской конференции по регенеративному сельскому хозяйству, которая проходит на площадке Центра 29 апреля.

У Центра есть потенциал стать в перспективе не только площадкой для развития нового направления сельского хозяйства и экотуризма в Крыму, но и все возможности объединить студентов профильных специальностей со всей России для получения опыта и поиска новых решений в развитии агроотрасли, — цитирует пресс-служба Научно-оздоровительного центра парламентария.

Напомним, сегодня в Крыму проходит первая российская конференция по регенеративному хозяйству. Среди основных вопросов — обсуждение альтернативных способов восстановления гидрологического режима в Крыму, эффективных механизмов управления природными ресурсами региона, инновационных решений в области регенеративного сельского хозяйства и сохранения экологии.

Среди спикеров конференции – федеральные эксперты, доценты кафедр ведущих вузов России и Крыма, авторы образовательных программ в сфере экономики, социологии, аналитики, политологии и специалисты землеустройства.

Площадкой для дискуссии был выбран Научно-оздоровительный центр «Волонтёр Природы». Центр создавался с 2018 года для разработки и внедрения инновационных методик развития, сохранения и восстановления природных, продовольственных и сельскохозяйственных систем. В Центре созданы все необходимые условия для научной деятельности в области сельского хозяйства, прохождения практики в полевых условиях, развития компетенций местных фермеров и представителей агросектора региона, оздоровления и рекреации. Кроме того, платформа предполагает инвестирование в развитие новых технологий в области сельского хозяйства и экологии, внедрение и масштабирование профильных инновационных решений. фото: пресс-служба Научно-оздоровительного центра «Волонтёр Природы»