Крымский футбол ущемляют! Наши обратились в УЕФА

Обращение от крымской футбольной общественности с просьбой оказать поддержку развитию детского футбола передано в штаб-квартиру Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) . Об этом сообщил руководитель административного совета международной ассоциации «Таврида» Александр Молохов.

Обращение от крымской футбольной общественности передано в штаб-квартиру УЕФА… в швейцарском городе Ньон. Мы серьезно озабочены ущемлением прав детей Крыма в части их футбольного развития на европейском континенте и просим европейские футбольные власти незамедлительно установить рабочий контакт с детскими некоммерческими футбольными организациями полуострова, — рассказал РИА Новости Молохов.

По его словам, УЕФА взяла на себя обязательства по развитию детского футбола в Крыму еще в 2014 году, однако с тех пор многие вопросы остались в подвешенном состоянии. В частности, юные крымские футболисты не могут свободно строить свою спортивную карьеру за пределами полуострова, участвовать в европейских турнирах, так как на сегодня существует проблема с признанием их персональных и спортивных документов, выданных в Крыму. При этом УЕФА запретил участие крымских футбольных клубов в соревнованиях под эгидой РФ.

Молохов подчеркнул, что УЕФА также проинформирован о состоянии детского футбола в Абхазии, где ситуация гораздо хуже крымской.

Напомним, Крым объявлен УЕФА особой футбольной территорией. В этих целях в июле 2015 года под эгидой УЕФА был создан Крымский футбольный союз со специальным статусом. Его цель — развитие и популяризация профессионального футбола на территории полуострова.