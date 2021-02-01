Крымский экспортер продал треть пробной партии чая на электронной торговой площадке Китая за два часа

Крымский экспортер продал третью часть пробной партии чая на электронной торговой площадке Китая за два часа на 7 000 юаней. Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико. По ее словам, возросшая популярность онлайн-экспорта позволяет продолжить работу в условиях введенных мер по борьбе с пандемией COVID-19, а курсовая разница с ключевыми экспортными рынками делает крымские товары конкурентными.

Крымский производитель воспользовался одной из самых востребованных услуг Южного регионального Центра поддержки экспорта по размещению продукции на электронных торговых площадках. Была отправлена пробная партия товара в Китай на одну из популярных электронных площадок. Общий объем пробной партии составил 3 паллета на 245,6 тыс. рублей, — отметила Ирина Кивико.

Специалисты Центра провели эффективную маркетинговую политику по выводу и популяризации бренда на китайском рынке, была организована акция – размещение крымского чая в топах поисковых запросов. По результатам акции, треть пробной партии продукции была продана всего лишь за 2 часа. Также производитель получил запрос от потенциальных партнёров и сейчас находится на стадии подписания договора.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.