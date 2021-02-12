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Крымский мост готовят к непогоде
Фото: fkutaman.ru

Крымский мост готовят к непогоде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Керченский мост 13:01 12.02.2021

Дорожные службы ФКУ Упрдор «Тамань» готовы обеспечить безопасное и комфортное движение по Крымскому мосту в непогоду.

Дорожная обстановка находится под круглосуточным наблюдением диспетчеров Центра управления производством (ЦУП) ФКУ «Тамань». На дорогах работают видеокамеры наблюдения, фиксирующие состояния дорожного полотна. Автоматические метеостанции, работающие на мосту в структуре автоматизированной системы управления дорожным движением, предупреждают о риске опасных явлений на дороге за четыре часа до их наступления, — сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

Напомним, в Крыму ожидается похолодание, снег, гололедица, усиление ветра. Тем не менее, безопасный проезд по Крымскому мосту будет обеспечен.

Эксплуатационная служба готова к обеспечению безопасного и комфортного проезда в зимний период на всей сети федеральных дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань», — подчеркнули дорожники.

Отмечается, что в»арсенале» служб моста 300 тонн соли и около 50 тонн специальных «антигололедных» добавок.

Крымский мост готовят к непогоде

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