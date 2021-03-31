Крымский парламент внес изменения в главный финансовый документ Республики

На заседании четвертой сессии Государственного Совета Республики Крым второго созыва депутаты сразу в двух чтениях поддержали поправки в закон «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По информации заместителя председателя Совета министров — министра финансов РК Ирины Кивико, проектом закона на 2021 год предусмотрено: увеличение доходов на 8 млрд. 241 млн. 586 тысяч рублей, расходов — на 17 млрд. 591 млн. 945 тысяч рублей, дефицита — на 9 млрд. 350 млн. 358 тысяч рублей.

Так, по доходной части предлагается увеличить на 410 млн. 959 тысяч рублей объем налоговых и неналоговых поступлений бюджета. Объем безвозмездных поступлений увеличен на 7 млрд. 830 млн. 626 тысяч рублей, за счет следующих изменений:

— увеличение субсидий на общую сумму 323 млн. 896 тысяч рублей: на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» в сумме 302 млн. 484 тысячи рублей;

— оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в сумме 20 млн. рублей;

— обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в сумме 1 млн 413 тысяч рублей;

— сокращение субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» на сумму 3 млрд. 201 млн. 160 тысяч рублей;

— увеличение иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 10 млрд. 653 млн. 76 тысяч рублей, а также от возврата остатков, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 54 млн. 813 тысяч рублей.

В свою очередь, увеличение расходной части бюджета обусловлено увеличением бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Республики Крым о предоставлении межбюджетного трансферта в сумме 15 млрд. 945 млн. 766 тысяч рублей, которые направят: на капитальные вложения и ремонт объектов здравоохранения; благоустройство общественных и дворовых территорий, установку детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов; приобретение коммунальной (специализированной) техники.

По словам вице-премьера Ирины Кивико, в соответствии с законопроектом министерству транспорта увеличены объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму 938 млн. 476 тысяч рублей.

Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 474 млн. 873 тысячи рублей, эти средства, в частности, направят:

— Министерству здравоохранения на закупку медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, реализацию мероприятий по развитию службы крови; оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и приобретение лекарственных препаратов для них и др.

— Министерству сельского хозяйства на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы; предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Документом также предлагается направить министерству ЖКХ РК 166 млн. 439 тысяч рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Проектом закона предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета РК (без учета целевых средств) на сумму 3 млрд. 435 млн. 929 тысяч рублей, которые будут распределены между министерствами и госкомитетами республики для решения наиболее значимых и актуальных вопросов.

Источником финансирования дефицита бюджета в проекте закона являются: средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Крым; остатки средств на едином счете по учету средств бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 2021 года, в том числе остатки резервного фонда Правительства Российской Федерации; остатки республиканского бюджета (без учета целевых средств); остатки средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; остатки средств бюджета города Москвы; бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Планируемые корректировки законопроекта в части основных параметров планового периода: на 2022 год уменьшение общего объема доходов и расходов на 988 млн. 317 тысяч рублей; на 2023 год уменьшение общего объема доходов и расходов на 9 млрд. 495 млн. 896 тысяч рублей. Дефицит бюджета на 2022-2023 года не планируется.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.