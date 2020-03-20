Крымский парламент временно меняет режим работы

С целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции крымский парламент переходит на дистанционный режим работы. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Госсовета РК Ефим Фикс.

Это временная мера устанавливается в соответствии с Указом Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Сейчас мы обсуждаем вопрос о возможности дистанционного участия депутатов в сессии крымского парламента, очередное заседание которой намечено на 25 марта, – пояснил Ефим Фикс.

Первый вице-спикер добавил, что в здании Госсовета соблюдаются все меры профилактики: проводится дезинфекция помещений с применением специальных средств и другие защитные меры, в том числе ограничен пропускной режим.

Ефим Фикс подчеркнул, что в данной ситуации внимание парламентариев будет сосредоточено на состоянии дел в регионах: мониторинг цен на продукты питания и лекарства, оснащенность фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий специальным оборудованием для своевременного оказания медицинской помощи, готовность образовательных учреждений к введению дистанционного обучения.