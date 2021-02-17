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Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов возобновил работу в штатном режиме

Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов возобновил работу в штатном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:18 17.02.2021

ГБУЗ РК «Крымский республиканский госпиталь для ветеранов войн», функционировавший как «ковидный» госпиталь,  возвращается в обычный режим работы. Об этом рассказал начальник госпиталя Игорь Лукьянов. По его словам, за четыре месяца работы учреждения в режиме инфекционного госпиталя, медицинская помощь в стационарных условиях оказана 1 853 больным. В настоящее время, после выписки последних пациентов, в помещениях медорганизации уже проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия и получено соответствующее разрешение Роспотребнадзора на возобновление работы в прежнем режиме. В ближайшие дни госпиталь для ветеранов войн начнет принимать первых пациентов.

Как сообщил Игорь Лукьянов, на базе учреждения функционируют 140 гериатрических, 20 терапевтических и 40 кардиологических коек. Кроме того, работает поликлиническое отделение и отделение дневного стационара, где также оказывается помощь по профилям «гериатрия», «неврология» и «терапия».

Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов возобновил работу в штатном режиме

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов возобновил работу в штатном режиме

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