«Крымский содовый завод» получает новое оборудование   

АО «Крымский содовый завод» получил первые поставки оборудования из Индии, благодаря подписанному соглашению в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2021 года. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе посещения предприятия в Красноперекопске. Она ознакомилась с новой упаковочной линией пищевой соды и элементами дистилляционной колонны.

Самое главное – мы видим, что на Петербургском международном экономическом форуме не просто подписываются меморандумы, а они уже в действии, уже реализуются. Оборудование уже поступило, оно прошло достаточно большой путь из Индии. Обновление оборудования – это полная модернизация производства. Заводу уже более 45 лет и оборудование уже было экономически устаревшим. Сейчас ставится совершенно новое оборудование, — сообщила Ирина Кивико.

По ее словам, в ноябре будет осуществлена поставка второй партии оборудования.

«Крымский содовый завод активно модернизирует свои основные фонды. Безусловно, это оборудование является более экономичным по потреблению электроэнергии и воды, с другой стороны, оно является экологически чистым. Очень приятно, что они смогли найти себе на ПМЭФ хороших партнеров из Индии, — отметила вице-премьер.

Она также сообщила, что реализация других проектов, в первую очередь в сфере курортов и туризма, которые были подписаны в рамках ПЭМФ, находятся в стадии формирования «дорожных карт» по дальнейшим инвестициям. На стадии подписания контракты по городу Саки и Черноморскому району.