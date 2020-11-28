Крымский ТЮЗ вернулся из Ялты с новым эскизом

С 18 по 26 ноября в Доме творчества Союза театральных деятелей РФ «Актёр» в Ялте прошла творческая лаборатория — театральный альманах «Сказки про сказки. Мифы о мифах. Легенды о легендах» был посвящен мифу об Ифигении.

Древнегреческий миф о дочери Агамемнона и Клитемнестры был выбран организаторами не случайно. По легенде Артемида похитила девушку и унесла не куда-нибудь, а в Тавриду. Поэтому нам было очень важно провести театральный проект на эту тему именно в Крыму, — говорит куратор лаборатории Ксения Орлова.

Участниками семидневной театральной Лаборатории-исследования фольклорного наследия через язык театра стали актеры Крымского театра юного зрителя и театров Севастополя. А также режиссёры и драматурги из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первые два дня Лаборатории были посвящены погружению в материал. В этом участникам помогала Светлана Адоньева – российский филолог, фольклорист, доктор филологических наук. Затем три команды из трех театров под руководством режиссёров – Полины Золотовицкой, Алексея Размахова, Павла Артемьева – и драматургов – Юлии Поспеловой, Полины Бабушкиной, Всеволода Егорова – работали над эскизами.

Как сообщает официальный аккаунт СТД РФ Лаборатория включала в себя 11 часов лекций и обсуждений, 12,5 часов тренинга, 99 часов репетиций по расписанию и неустановленное число репетиций вне расписания. Во время подготовки к лаборатории и непосредственно на лаборатории было создано три новых текста для театра и три новых театральных действия.

Над эскизом Крымского театра юного зрителя работали режиссер Павел Артемьев и драматург Всеволод Егоров. Вместе с артистами Жанной Величко, Ларисой Маярчук, Владимиром Миллером, Романом Рыжовым и Дариной Шарпило на показе они представили работу в жанре сторителлинг, изобилующую шутками и современными лексическими аналогами древних понятий и явлений.

Я думаю, что у ребят получился очень интересный эскиз, который вполне мог бы войти в репертуар нашего театра и стать для молодежи своеобразным мостиком для знакомства с мифами и легендами Таврии, — отмечает художественный руководитель Крымского ТЮЗа Андрей Пермяков на подведении итогов лаборатории.

фото: Надежды Бондарчук