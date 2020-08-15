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Крымский завод "Море" планирует сотрудничать с Кубой
фото: moreship.ru

Крымский завод «Море» планирует сотрудничать с Кубой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:51 15.08.2020

Крымский судостроительный завод «Море» готов построить для Кубы прогулочные скоростные теплоходы «Комета» и рыболовецкие траулеры, переговоры об этом планируется провести в декабре 2020 года.

Мы можем выполнять любые заказы. Это — прогулочные «Кометы», теплоходы, катамараны, катера, наши новейшие разработки рыболовецких траулеров. Мы будем считать за честь внести вклад в развитие пассажирских перевозок, яхтенного спорта и туризма, рыболовецкого флота Кубы, — цитирует ТАСС начальника отдела программ развития АО «Судостроительный завод «Море» Екатерину Рейер.

По словам специалистов, среди предложений для Кубы — возможность строительства траулеров и рыболовных ботов новейшей разработки. В частности, это — рыболовные боты проекта «338Р» водоизмещением 4,95 тонны, малые и средние траулеры водоизмещением 60, 220 и 846 тонн.

Напомним, крымские предприниматели планируют в декабре текущего года отправиться в Кубу с деловым визитом — здесь.

Крымский завод "Море" планирует сотрудничать с Кубой

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