Крымским аграриям разъяснили, как работать в условиях продления сроков самоизоляции

Указом Главы Крыма, Минтруда России, а также, согласно Распоряжения Министра сельского хозяйства РФ работа агропредприятий Республики продолжится в бесперебойном режиме. Вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин разъяснил крымским аграриям работу сельхозпредприятий в связи с продлением сроков самоизоляции.

Поскольку сейчас поступает много вопросов, связанных с деятельностью предприятий АПК Республики, сообщаю, что крымские аграрии не прекращали сельхозработы в условиях ограничительных мер. Со стороны власти не было и не может быть никаких запретов и ограничительных мер, так как агропромышленный комплекс обеспечивает продуктовую безопасность региона, – подчеркнул Андрей Рюмшин.

В Указе Главы Крыма от 17 марта были внесены изменения, разрешающие работать организациям сельхозотрасли в условиях ограничительных мер.

Прошу обратить внимание на пункты 14.2.7 и 14.2.8 Указа Главы . В режиме нон-стоп продолжают работать и предприятия, осуществляющие производство сельскохозпродукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах, – отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин обратил внимание на то, что, как и прежде, осуществляют деятельность организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе, производящие продукты питания и товары первой необходимости, включая организации, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства, а также организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости, оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги.