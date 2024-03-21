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ским детям-сиротам установлена дополнительная мера поддержки – 5 000 рублей ежемесячно  

Крымским детям-сиротам установлена дополнительная мера поддержки – 5 000 рублей ежемесячно  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:12 21.03.2024

Государственный Совет Республики Крыма на очередном заседании в первом чтении принял поправки в субъектовый закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым», внесённый Главой РК Сергеем Аксёновым.

В настоящее время 2 643 крымчанина из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, имеют право на получение жилья.

Согласно законопроекту, в целях заключения с лицами из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, договора социального найма в отношении занимаемых ими жилых помещений, срок действия договора найма специализированного жилого помещения может быть сокращен по инициативе лица,  с которым заключен договор, но не более чем на два года, — отметили парламентарии.

Вместе с тем документом предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, которые должны быть обеспечены жильём по договорам найма специализированных жилых помещений, в виде ежемесячной фиксированной суммы оплаты компенсации за наём (поднаём) жилья в размере 5 000 рублей.

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Указанная денежная выплата будет реализована за счет предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований министерству образования, науки и молодежи РК на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Крымским детям-сиротам установлена дополнительная мера поддержки – 5 000 рублей ежемесячно  

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

 

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