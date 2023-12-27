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ским парламентариям напомнили о грядущих в следующем году выборах

Крымским парламентариям напомнили о грядущих в следующем году выборах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:36 27.12.2023

Государственный Совет Крыма завершил осеннюю сессию. Как уточнил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, отчитаются о своей работе крымские парламентарии уже в следующем году.

Этот год был знаковым, непростым и очень интенсивным на события. Депутатский корпус обеспечил необходимой нормативно-правовой базой все уровни исполнительной власти, утвердил бюджет, по которому Республика будет жить в следующем году.

Благодарю депутатов за помощь участникам Специальной военной операции, заботу о семьях погибших наших Героев и семьях мобилизованных, за систематический сбор гуманитарных грузов для наших солдат на фронт, а также для новых субъектов РФ.

Важной частью нашей работы остаются поездки по регионам. Благодаря такому формату работы Госсовета многие сложные проблемы муниципалитетов удалось сдвинуть с точки или ускорить их решение, — прокомментировал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Он также напомнил коллегам-депутатам о том, что 2024-й – год выборов.

Безусловно, важным событием года стало выдвижение нашего Лидера Владимира Владимировича Путина на президентские выборы в марте 2024 года. Крымчане не подведут своего президента, он может положиться на нас.

Осенью в Республике состоятся выборы депутатов Государственного Совета Крыма и депутатов местных советов. Всё это формирует для нас новые задачи. Необходимо отчитаться о проделанной работе, сформировать команду на следующие 5 лет, — подытожил Константинов.

 

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