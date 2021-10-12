Крымским рыбакам на заметку: с 1 ноября вводится запрет на лов рыбы. Когда и где именно

С 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года в некоторых районах Крым будет действовать запрет на вылов водных биологических ресурсов во время любительской рыбалки. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по РК. Специалисты отмечают: вводимые ограничения нужны для того, чтобы сохранить популяции различных видов.

Вылов будет запрещен сразу в нескольких зонах, на расстоянии 100 метров от берега. Лов рыбы под запретом в акватории Ялтинских пассажирского и торгового морпортов, акватории порта МДЦ «Артек», а также о набережной Ялты, Феодосийском заливе, территории от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, от мыса Меганом до мыса Пещерный, включительно.

Большинство видов рыб Черного моря с понижением температуры воды образовывают плотные скопления вблизи береговой линии и ведут малоподвижный образ жизни, вследствие чего становятся более доступными для вылова, — пояснили в Погрануправлении.

Таким образом, данный запрет необходим, иначе экологии Черного моря будет нанесен серьезный урон.

Подчеркнем, что и за пределами 100-метровой зоны вылов разрешен, но есть нюансы: размер улова ограничен. Кроме того, пойманную рыбу, не достигшую определенных параметров, придется отпустить.

Например, судак должен быть не меньше 38 сантиметров и на одного рыбака положено не более двух особей, барабуля должна «начинаться» от 8,5 сантиметров и на одного «ловца» – не более пяти килограммов.

Ограничены и методы лова — действует запрет на применение всех типов сетей, ловушек, тралов, капканов. В случае нарушения данных норм виновным грозит административная ответственность, а если нанесенный ущерб превысит крупный размер – уголовная.