Крымский «Дримвуд» — в топ-10 самых желанных тематических парков в России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провёл опрос пользователей социальных сетей и определил, в какой тематический парк они съездили бы на экскурсию.
Самым желанным тематическим парком на выходные оказался Сочи-Парк. 21% опрошенных хотели бы съездить в Сочи с детьми на 2-3 дня. На втором месте крымский «Дримвуд» — 17%. «Бронзу» в рейтинге самых желанных тематических парков получил Шервуд-парк в Карелии — 16%, — отмечают аналитики сервиса.
По данным опроса Tvil.ru, туристы планируют посетить в этом году Кудыкину гору в Липецкой области (15%), Диво-остров в Санкт-Петербурге (13%), Никола-Ленивец в Калужской области (8%), Happylon в ТРЦ «Vegas» в Москве (3%), Юркин Парк Трэвэл в Казани (3%), «Киногород Piligrim Porto» в Подмосковье (2%), Парк чудес «Галилео» в Екатеринбурге (1%).
Десять самых желанных тематических парков в России:
- Сочи-Парк, Сочи, 21%
- «Дримвуд»,Крым, 17%
- Шервуд-парк, Карелия, 16%
- Кудыкина гора, Липецкая область, 15%
- Диво-остров, Санкт-Петербург, 13%
- Никола-Ленивец, Калужская область, 8%
- Happylon в ТРЦ «Vegas, Москва, 3%
- Юркин Парк Трэвэл, Казань, 3%
- «Киногород Piligrim Porto», Подмосковье, 2%
- Парк чудес «Галилео», Екатеринбурге, 1%
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