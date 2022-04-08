Крымский «Дримвуд» — в топ-10 самых желанных тематических парков в России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провёл опрос пользователей социальных сетей и определил, в какой тематический парк они съездили бы на экскурсию.

Самым желанным тематическим парком на выходные оказался Сочи-Парк. 21% опрошенных хотели бы съездить в Сочи с детьми на 2-3 дня. На втором месте крымский «Дримвуд» — 17%. «Бронзу» в рейтинге самых желанных тематических парков получил Шервуд-парк в Карелии — 16%, — отмечают аналитики сервиса.

По данным опроса Tvil.ru, туристы планируют посетить в этом году Кудыкину гору в Липецкой области (15%), Диво-остров в Санкт-Петербурге (13%), Никола-Ленивец в Калужской области (8%), Happylon в ТРЦ «Vegas» в Москве (3%), Юркин Парк Трэвэл в Казани (3%), «Киногород Piligrim Porto» в Подмосковье (2%), Парк чудес «Галилео» в Екатеринбурге (1%).

Десять самых желанных тематических парков в России:

