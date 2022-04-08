реклама крым
Горячие новости
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Крымский «Дримвуд» — в топ-10 самых желанных тематических парков в России

crimeapress_news



реклама в крыму


Крымский «Дримвуд» - в топ-10 самых желанных тематических парков в России
фото: парк "Дримвуд", официальная страница ВКонтакте

Крымский «Дримвуд» — в топ-10 самых желанных тематических парков в России

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 19:26 08.04.2022

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провёл опрос пользователей социальных сетей и определил, в какой тематический парк они съездили бы на экскурсию.

Самым желанным тематическим парком на выходные оказался Сочи-Парк. 21% опрошенных хотели бы съездить в Сочи с детьми на 2-3 дня. На втором месте крымский «Дримвуд» — 17%. «Бронзу» в рейтинге самых желанных тематических парков получил Шервуд-парк в Карелии — 16%, — отмечают аналитики сервиса.

По данным опроса Tvil.ru, туристы планируют посетить в этом году Кудыкину гору в Липецкой области (15%), Диво-остров в Санкт-Петербурге (13%), Никола-Ленивец в Калужской области (8%), Happylon в ТРЦ «Vegas» в Москве (3%), Юркин Парк Трэвэл в Казани (3%), «Киногород Piligrim Porto» в Подмосковье (2%), Парк чудес «Галилео» в Екатеринбурге (1%).

Десять самых желанных тематических парков в России: 

  1. Сочи-Парк, Сочи, 21%
  2. «Дримвуд»,Крым, 17%
  3. Шервуд-парк, Карелия, 16%
  4. Кудыкина гора, Липецкая область, 15%
  5. Диво-остров, Санкт-Петербург, 13%
  6. Никола-Ленивец, Калужская область, 8%
  7. Happylon в ТРЦ «Vegas, Москва, 3%
  8. Юркин Парк Трэвэл, Казань, 3%
  9. «Киногород Piligrim Porto», Подмосковье, 2%
  10. Парк чудес «Галилео», Екатеринбурге, 1%


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.